Xbox Insider dürfen Spiel-Discs mit dem Controller auswerfen

In Kürze feiert eine Xbox-360-Funktion ihr Comeback: Besitzer einer Xbox One können ein physisches Medium schon bald via Controller-Befehl aus dem Gerät auswerfen lassen. Man muss zwar immer noch aufstehen, um das Spiel zu wechseln, aber die Hälfte der Arbeit lässt sich bereits mittels Tastendruck bewältigen. Der einzig nützliche Verwendungszweck dieses Features liegt bei Konsolen mit kaputter Disc-Auswurftaste, trotzdem freuen wir uns, dass Microsoft auch an solche Fälle denkt. Bislang ist die Funktion lediglich für Xbox Insider verfügbar, aber sicher wird sie in Kürze offiziell nachgepatcht.

Quelle: Reddit.