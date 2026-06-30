Xbox hört auf, IO Interactives Project Fantasy zu unterstützen

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Mehr als sechs Jahre sind vergangen, seit wir zum ersten Mal von Xbox Game Studios gehört haben, die sich mit den Entwicklern von Hitman und 007 First Light bei IO Interactive zusammentun, daher ist es verständlich, wenn man sich nicht mehr daran erinnert. Vor allem, weil wir nach der offiziellen Enthüllung 2023 keine einzigen nennenswerten Informationen über Project Fantasy erhalten haben. Deshalb sollte die heutige Ankündigung keine Überraschung sein.

IO Interactive gibt bekannt, dass Xbox Game Studios seine Partnerschaft mit dem dänischen Studio für Project Fantasy beendet hat. Die Ankündigung bestätigt im Grunde, dass dies bedeutet, dass Entlassungen in naher Zukunft stattfinden werden, aber es gibt auch einige gute Nachrichten.

Uns wird gesagt, das bedeutet nicht, dass Project Fantasy abgesagt wird. Tatsächlich sagen sie, dies sei "ein Spiel, eine Welt und ein IP, das wir absolut lieben und dem wir uns zu 100 % verpflichtet fühlen, jetzt und in der Zukunft. Dieses wunderbare Universum wird das Licht der Welt sehen." Heißt das, dass IO schon einen anderen Partner an der Tür hat, oder bleibt er einfach nur positiv?

Diejenigen von Ihnen, die die Spielebranche genau verfolgen, haben wahrscheinlich befürchtet, dass so etwas passieren könnte, da bei Xbox in den kommenden Wochen und Monaten voraussichtlich Tausende von Entlassungen und mehrere Studios geschlossen werden. Weniger Partnerschaften werden ebenfalls Teil dieser Kostensenkungsmaßnahmen sein.