Xbox Head of Strategy: Gears of War: E-Day ist nur der Anfang exklusiver Xbox-Spiele

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Obwohl es vorher Gerüchte gab, war es natürlich große Neuigkeit, als während der Xbox Games Showcase bekannt wurde, dass Gears of War: E-Day ein exklusiver Titel sein würde, aber Tatsache ist, dass es nicht der einzige ist, denn Inxiles Rollenspiel Clockwork Revolution wurde ebenfalls als Xbox-Exklusiv bestätigt.

Offenbar war es sehr wichtig, genau zwei Spiele zu bestätigen. Xbox-Leiter für Strategie, Matthew Ball, erklärt dies in einem Interview mit dem Gründer von The Game Business, Christopher Dring (Transkription über Resetera):

"Wir hätten ankündigen können, dass Clockwork später Ende des Jahres exklusiv sein wird, wenn wir dem 25. Jubiläum immer näher kommen. Wir hätten das Jahr 2027 starten können, indem wir darüber als Exklusiv sprechen. Es war uns wichtig, zwei Titel einzubeziehen, damit die Leute verstehen, dass dies kein Einzelfall war. Es war nicht gedenkwürdig. Wir wollten nicht sagen: 'Es ist unser 25-jähriges Jubiläum, es ist Gears' 20-jähriges Jubiläum, wir kehren zur Xbox zurück, hier ist ein exklusives Feature.' "

Stattdessen, erklärt er, sollte dies als Beginn von etwas völlig Neuem gesehen werden. Exklusive Spiele werden ab jetzt ein Thema sein, und es gibt eine detaillierte Strategie:

"Das ist der Beginn eines Programms. Und Spieler können mit einer zuverlässigen Pipeline rechnen, die ihre historische Investition in die Xbox-Plattform bestätigt, sie als Xbox-Spieler in Zukunft hält und jeder in der Branche versteht, dass Exklusivtitel wichtig für das Wachstum und das Branding dieser Plattform sind."

Ball fügt außerdem hinzu, dass heute vieles vielleicht unklar erscheint, aber es gibt eine Richtlinie, damit das Xbox-Team weiß, welche Spiele Xbox-exklusiv sein werden, und das Ziel ist, dass dies künftig für alle deutlich klarer wird:

"Wir wissen, was das sein muss. Wir wissen, wie wir diese Entscheidungen treffen werden. Wir wissen, wie wir anhand dieser Entscheidungen bewertet werden. Aber wichtig ist, dass dieser Rahmen irgendwann extern sein muss."

Microsoft wird voraussichtlich im August an der Gamescom teilnehmen und im November anlässlich des 25-jährigen Xbox-Jubiläums eine eigene Veranstaltung abhalten, und hoffentlich erfahren wir dann mehr.

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