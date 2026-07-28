Xbox hatte fast einen Tag lang einen großen Stromausfall, der die Spieler am Spielen hinderte.

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Für Xbox-Spieler war es im letzten Monat nicht nur Spaß und Spiel, da Microsoft mehrere Studios entlassen und begonnen hat, Tausende von Mitarbeitern zu entlassen. Für diejenigen, die in ein wenig Gaming Trost finden wollten, setzten sich die schlechten Nachrichten gestern fort.

Xbox-Online-Dienste hatten erhebliche Störungen, und Nutzer berichteten, dass sie keine Spiele spielen konnten, nicht einmal solche, die sie auf Disc besaßen. Die Probleme hielten viele Stunden an, und erst am Montagabend postete das Support-Team, dass sie sich für die langanhaltende Natur dieses Problems entschuldigen wollten, wobei hinzugefügt wurde, dass sich die Dinge zwar zu verbessern begannen, die Probleme aber weiterhin bestanden:

"Die Lage verbessert sich langsam, obwohl Spieler weltweit weiterhin Fehler beim Starten von Spielen erleben könnten, ebenso wie mögliche Anmelde- und Kaufprobleme."

Wenn Sie das hier lesen, sollte es hoffentlich einwandfrei funktionieren (wir hatten beim Test keine Probleme), aber das unterstreicht die enorme Verwundbarkeit vollständig digitaler Systeme. Ohne Server besitzt man kein einziges Spiel, was seit Sony angekündigt hat, ab Januar 2028 vollständig digital zu werden, ein heißes Thema ist.