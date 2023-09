Xbox hat "über ein Dutzend" Spiele in der Entwicklung mit Studios von Drittanbietern

HQ

Wir wussten bereits, dass Xbox Game Studios mehrere exklusive Spiele in der Entwicklung haben, die von Drittstudios entwickelt werden, darunter etwas von Kojima Productions (Death Stranding) und People Can Fly (Bulletstorm, Outriders) sowie bereits angekündigte Titel wie Contraband, Towerborne und Ara: History Untold.

Aber es stellt sich heraus, dass noch viel mehr Projekte kommen, und es scheint, als wären die meisten von ihnen Titel, von denen wir noch nie gehört haben. Crystin Cox, Director of Live Game Operations der Xbox Game Studios, hatte in einem neuen Video, das von Microsoft geteilt wurde, Folgendes zu all dem zu sagen:

"Es gibt also eine ganze Reihe von Projekten, an denen wir gerade arbeiten, und wir haben über ein Dutzend Spiele, an denen wir derzeit arbeiten. Jedes einzelne dieser Projekte ist absolut einzigartig und wir gehen sie sehr maßgeschneidert an."

Wenn wir Glück haben, könnten wir am Donnerstag (21. September) zumindest ein oder zwei Lebenszeichen von einem oder zwei Projekten sehen, da Microsoft während der Tokyo Game Show einen Showcase hat, über den wir bereits berichtet haben.

Sie können sich das Video unten ansehen, um das eigentliche Zitat zu sehen, spulen Sie auf etwa 5 Minuten und 30 Sekunden vor, wenn die guten Sachen beginnen. Gibt es ein bestimmtes Studio, von dem Sie hoffen, dass es ein Spiel mit Microsoft entwickelt?

Danke Wccftech.com