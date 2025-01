Xbox hat sich mit Fanta zusammengetan, um ein geschmacksintensives Giveaway zu veranstalten

HQ

Xbox hat sich mit Fanta zusammengetan, um europäischen Spielern die Chance zu geben, benutzerdefinierte Xbox Series X-Konsolen und -Controller zu gewinnen, die von den farbenfrohen Aromen von Fanta inspiriert sind. Die Aktion, die in acht europäischen Ländern (Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Deutschland, Norwegen und den Niederlanden) gestartet wird, feiert den Slogan "Spiele mit der Farbe, die du willst" und hebt sowohl die Vielfalt der Xbox-Controller-Farben als auch die ikonischen Geschmacksrichtungen von Fanta hervor.

Die Spieler können versuchen, eines von sechs exklusiven Designs mit den beliebtesten Geschmacksrichtungen von Fanta zu gewinnen – Orange, Zitrone, Exotic, Fruit Twist, Traube und Zitrone-Holunderblüte. Um teilzunehmen, müssen die Spieler nur einen speziellen QR-Code auf Xbox-Packs der Marke Fanta scannen, der sie zur Coke-App führt, wo sie am Wettbewerb teilnehmen können. Jedes Land bietet einzigartige Preise, darunter kostenlose Xbox Game Pass Ultimate-Gutscheine, wöchentliche Controller-Giveaways und die Chance, eine von zwei benutzerdefinierten Xbox Series X-Konsolen zu gewinnen. Spieler in Großbritannien wetteifern um Controller in den Geschmacksrichtungen Orange, Zitrone und Fruchttwist, die alle mit dem Fanta-Logo versehen sind. Mehr dazu erfahren Sie hier.

