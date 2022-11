Xbox hat seinen großen Black Friday-Verkauf gestartet

HQ

Wir sind nur noch eine Woche vom Black Friday entfernt, der sich für die meisten Unternehmen zu einer ganzen Woche (oder sogar mehr) des Einkaufens entwickelt hat. Während die Rabatte auf diese längeren Verkäufe in der Regel nicht mehr so gut sind wie früher, gibt es immer noch viele Schnäppchen zu machen, und dies gilt insbesondere für Videospiele.

Die meisten Plattforminhaber haben einen Jahresumsatz um den Black Friday herum und sie neigen dazu, spektakulär zu sein. Microsoft hat jetzt ihre für PC und Xbox mit Hardware- und Software-Rabatten gestartet. Gehen Sie über diesen Weg, um einen Blick auf die Angebote zu werfen und zu stöbern.

Als die sanften und freundlichen (auch: sehr bescheidenen!) Menschen, die wir hier im Gamereactor-Büro sind, haben wir zwölf tolle Rabatte gefunden, die Sie in verschiedenen Genres ausprobieren sollten, von Klassikern bis hin zu fast brandneu.

• Batman: Return to Arkham - 70% Rabatt (£9.99 / €10.49)

• Castlevania Anniversary Collection - 80% Rabatt (£3.19 / €3.99)

• Cyberpunk 2077 - 50% Rabatt (£24.99 / €34.99)

• FIFA 23 - 40% Rabatt (£41.99 / €47.99)

• Gotham Knights - 40% Rabatt (£38.99 / €44.99)

• Lego Star Wars: The Skywalker Saga - 50% Rabatt (£24.99 / €29.99)

• Mafia: Definitive Edition - 65% Rabatt (£38.99 / €12.24)

• Marvel + Marvel - 70% Rabatt (£25.49 / €29.99)

• Red Dead Redemption 2 - 67% Rabatt (£18.14 / €19.79)

• Saints Row Platinum Edition - 33% Rabatt (£63.64 / €73.69)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 30% Rabatt (£24.49 / €27.99)

• Tiny Tina - 50% Rabatt (£32.49 / €37.49)

Wenn Sie ein besonders gutes Angebot finden, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Mit-Gamereactor-Lesern im Kommentarbereich unten helfen. Teilen ist schließlich fürsorglich.