Xbox hat pünktlich zu Halloween seinen riesigen Shocktober Sale gestartet

Wie wir alle wissen, steht Halloween vor der Tür, und das bedeutet nicht nur Kürbisse, Gruselfilme und beschissenes Wetter, sondern es ist auch eine großartige Gelegenheit, Geld zu sparen, da es normalerweise bei allen großen digitalen Einzelhändlern Angebote für Horrorspiele gibt. 2024 ist da keine Ausnahme, und Microsoft hat jetzt damit begonnen.

Besuchen Sie die Shocktober Sale-Seite, um zu sehen, was angeboten wird. Um dir den Einstieg zu erleichtern, haben wir über 10 tolle Angebote für tolle Spiele in einer Vielzahl von Genres ausgewählt, die dir helfen, dich in die richtige Halloween-Stimmung zu bringen.



Alien Isolation - 75% Rabatt (£8.74 / €9,99)



Banishers: Ghosts of New Eden - 40% Rabatt (£29.99 / €35,99)



Call of Cthulhu - 80% Rabatt (£3.14 / €3,99)



Castlevania: Symphony of the Night - 67% Rabatt (£2.22 / €3,13)



Dead Space Digital Deluxe Edition - 70% Rabatt (£23.99 / €26,99)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil - 60% Rabatt (£13.19 / €15,99)

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition - 70% Rabatt (£22.49 / €25,49)

Little Nightmares Complete Edition - 75% Rabatt (£6.24 / €7,49)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe - 65% Rabatt (£20.29 / €24,49)

System Shock - 50% Rabatt (£17.49 / €19,99)



Der Steinbruch - 86% Rabatt (£9.10 / €10,50)



Wenn du ein besonders gutes Angebot findest, hoffen wir, dass du deinen Gamereactor-Freunden hilfst, indem du uns dies in den Kommentaren unten mitteilst. Teilen ist fürsorglich, wie das Sprichwort sagt.