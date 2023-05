Xbox hat nach dem gestrigen Showcase möglicherweise einen Seitenhieb auf PlayStation genommen

HQ

Gestern Abend sahen wir das erste große Showcase des Sommers, bei dem Sony im Mittelpunkt stand, um uns zu zeigen, was es für dieses Jahr und einen Teil des Jahres 2024 zu bieten hat.

Die Meinungen zu dieser Show sind etwas gemischt, wobei einige sagen, dass vieles, was Sony gezeigt hat, Veröffentlichungen von Drittanbietern waren. Xbox hat mit einem kürzlichen Tweet, in dem neun Titel sowohl für PlayStation als auch für Xbox erscheinen, möglicherweise ein wenig Salz in diese Wunde gerieben.

"Was für eine gut aussehende Gruppe", heißt es in dem Xbox-Tweet. Zynischere Spieler werden dies wahrscheinlich als einen Seitenhieb auf Sony sehen, wenn man bedenkt, dass jedes Spiel auf dem Bild gestern Abend gezeigt wurde. Es könnte jedoch sein, dass Xbox einfach die Tatsache hervorhebt, dass nicht alle Spiele in Sonys Showcase nur für die PS5 bestimmt sind.

Was denkst du? Nimmt Xbox hier einen Stich?