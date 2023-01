Xbox hat für diesen Monat eine spezielle Veranstaltung geplant

HQ

Microsoft und das Xbox-Team haben sich mit ihren Sommerveranstaltungen und Geoff Keighleys vielen Shows in den letzten Jahren wirklich Mühe gegeben, aber während der Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 im Juni sicher die Ware geliefert hat - The Game Awards letzten Monat nicht. Sowohl Nintendo als auch Sony hatten viel zu zeigen, und das Xbox-Team hatte im Grunde nichts.

Es dauerte nicht lange, bis Gerüchte aufkamen, dass Microsoft selbst eine kleinere Veranstaltung geplant hatte, was das Nichterscheinen bei den Game Awards erklären würde. Seitdem sind die Gerüchte immer stärker geworden, und wichtige Mitglieder des Xbox-Teams selbst haben angedeutet, dass tatsächlich etwas passieren könnte.

Jetzt scheint es, als ob das neue Ereignis enthüllt wurde. Es ist der normalerweise zuverlässige Redakteur von Windows Central, Jez Corden, der behauptet, dass Microsoft am 25. Januar eine sogenannte Xbox Developer Direct-Sendung haben wird, wenn alles wie geplant läuft.

Laut derselben Quelle wird Starfield nicht dabei sein, da es zu einem späteren Zeitpunkt eine dedizierte Developer Direct erhält, aber wir werden mehr Informationen über Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall "und Inhalte von ZeniMax Online Studios" (wahrscheinlich im Zusammenhang mit The Elder Scrolls Online) erhalten. Die Absicht ist, einen "intimeren Blick auf einige kommende Exklusivtitel" zu werfen, anstatt ein typisches E3-Event, und der Name Developer Direct scheint zu implizieren, dass die Inspiration aus den Nintendo Direct-Streams stammt.

Während dies alles noch unbestätigte Informationen sind, twitterte der Xbox-Marketingleiter Aaron Greenberg, dass "dies eine lustige Woche sein sollte", nachdem der Windows Central-Bericht veröffentlicht wurde, was uns dazu bringt, all dies in dem Ordner mit der Aufschrift "highly likely" abzulegen.