Xbox hat die meisten neuen IPs von 2022

Das Jahr ist fast vorbei, und während viele Spieler gerade ihren Lieblingstitel des Jahres auswählen oder ihre Zeit damit verbringen, darüber zu streiten, welches Spiel bei den Game Awards was hätte gewinnen sollen, gibt es in der Branche andere Dinge zu analysieren.

Gamesindustry.biz hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, der die Leser durch Gaming in Zahlen für 2022 führt. Dieser Artikel enthüllt eine Reihe interessanter Informationen und wirft auch einen Blick darauf, wie viele neue Veröffentlichungen von einigen der größten Namen im Gaming-Bereich herausgebracht wurden, und vergleicht sie mit der Anzahl der IPs, die ebenfalls gestartet wurden.

Es stellt sich heraus, dass in diesem Jahr nicht viele neue IPs von den großen Namen im Gaming-Bereich herausgebracht wurden, wobei namhafte Unternehmen wie Sony und Nintendo tatsächlich keine Spiele veröffentlichten, die Teil einer neuen IP waren. Xbox hat das Tempo etwas erhöht, da es in Kombination mit Bethesda gelungen ist, die Veröffentlichung von 4 neuen IPs im Jahr 2022 zu sehen.

Auch wenn einige der Sony-Titel in diesem Jahr wie God of War: Ragnarok und Horizon Forbidden West begeisterte Kritiken erhalten haben, möchten viele Spieler immer noch etwas Frisches sehen, bei dem Xbox die Nase vorn haben könnte. Bei so vielen Studios auf Abruf von Microsoft könnte es schwierig sein, den Output der grünen Marke zu erreichen.