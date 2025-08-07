Xbox hat die Entwicklung von Contraband eingestellt

HQ

Erinnern Sie sich daran, dass Avalanche Studios, die Entwickler der Just Cause-Spiele und Mad Max, bereits 2021 Contraband enthüllt haben? Ich würde es dir nicht verübeln, wenn du es nicht tätest, denn seitdem haben wir kaum etwas davon gehört. Aus diesem Grund sollte der heutige Bericht nach den vielen Absagen und Entlassungen der Xbox Game Studios in letzter Zeit keine große Überraschung sein.

Stephen Totilo von Game File enthüllt, dass Xbox und Avalanche beschlossen haben, die Entwicklung von Contraband einzustellen. Sie verwenden das Wort "abgesagt" nicht, aber das Spiel befindet sich nicht mehr in aktiver Entwicklung.

Nicht gerade ein gutes Zeichen dafür, dass es jemals auf den Markt kommt, wenn man bedenkt, dass selbst große Spiele wie Perfect Dark die Ziellinie nicht überqueren dürfen. Es wird interessant sein zu sehen, was das für Avalanche bedeutet, wenn es höchst unwahrscheinlich ist, dass das schwedische Studio in der Lage sein wird, alle Leute, die mehr als fünf Jahre lang an Contraband gearbeitet haben, zu anderen Projekten zu bewegen.