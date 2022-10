Xbox hat den Shocktober Sale offiziell gestartet

HQ

Halloween bedeutet nicht nur Kürbisse, gruselige Filme und beschissenes Wetter, es ist auch eine großartige Gelegenheit, etwas Geld zu sparen, da es normalerweise Horror-Themenverkäufe von allen großen digitalen Wiederverkäufern gibt. 2022 ist nicht anders und Microsoft hat jetzt begonnen, dass es jede Saison immer einen großen Verkauf gibt, und der Sommer ist oft eine gute Gelegenheit, in einer ziemlich trockenen Zeit des Jahres tolle Schnäppchen zu finden, wenn es um Neuerscheinungen geht.

Besuchen Sie die Shocktober Sale-Seite, um zu durchsuchen, was zum Verkauf steht. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir auch 10 tolle Angebote für Spiele in verschiedenen Genres ausgewählt, die Sie sicherlich in den richtigen Halloween-Geist versetzen werden.

• Alien Isolation Die Kollektion - 80% Rabatt (£8.99 / €9.99)

• Back 4 Blood Deluxe Edition - 60% Rabatt (£35.99 / €39.99)

• Blair Witch - 70% Rabatt (£7.49 / €8.99)

• Call of Cthulhu - 33% Rabatt (£3.93 / €4.99)

• Condemned: Criminal Origins - 80% Rabatt (£2.99 / €3.99)

• Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition - 33% Rabatt (£46.89 / €53.59)

• Devil May Cry 5 Special Edition - 50% Rabatt (£17.49 / €19.99)

• Diablo Prime Evil Collection - 50% Rabatt (£24.99 / €29.99)

• Dying Light 2 Stay Human - 40% Rabatt (£35.99 / €41.99)

• Resident Evil: Raccoon City Edition - 67% Rabatt (£16.49 / €19.79)

• The Quarry - 40% Rabatt (£38.99 / €44.99)

Wenn Sie ein besonders gutes Angebot finden, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Mit-Gamereactor-Lesern im Kommentarbereich unten helfen.