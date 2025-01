Xbox hat den Mondneujahrsverkauf beendet

HQ

Am 29. Januar ist es Zeit für eine weitere Neujahrsfeier, wenn China in das Jahr der Schlange eintritt. Dies ist etwas, das in der Spielewelt zunehmend erkannt wird, wie heute, wo Microsoft etwas gestartet hat, das sie Lunar New Year Sale nennen.

Der Name verrät deutlich, worum es geht, nämlich um einen Verkauf mit der Möglichkeit, sich mit etwas Unterhaltung einzudecken, und mit der gestrigen doppelten Dosis von Ninja Gaiden stellen wir fest, dass Sie jetzt die beste Version des Originals mit einem saftigen Rabatt finden können, etwas, das Sie unserer Meinung nach definitiv tun sollten.

Hier sind zehn tolle Vorschläge für gute Angebote und den Sale finden Sie im Xbox Store:



Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition - 80% Rabatt (£9.99 / €11,99)



Code Vein Deluxe Edition - 85% Rabatt (£9.74 / €13,49)



Crysis Remastered - 70% Rabatt (£7.49 / €8,99)



Ghostbusters: Das Videospiel Remastered - 65% Rabatt (£8.74 / €10,49)



Ninja Gaiden Black - 50% Rabatt (£4.59 / €4,99)



Power Rangers Ritas Rücklauf - 20% Rabatt (£23.39 / €27,99)



Robocop: Rogue City Alex Murphy Edition - 65% Rabatt (£20.99 / €24,49)



Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition - 65% Rabatt (£19.24 / €24,49)



Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Cowabunga Kollektion - 60% Rabatt (£13.99 / €15,99)



Unicorn Overlord Monarch Edition - 40% Rabatt (£35.99 / €41,99)



Wenn du weitere tolle Schnäppchen findest, lass es andere Gamereactor Leser bitte in den Kommentaren wissen. Teilen bedeutet schließlich Fürsorge.