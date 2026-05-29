Xbox gewinnt bei amerikanischen Spielern stetig an Beliebtheit

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Gestern kündigte die neue Xbox-Chefin Asha Sharma an, dass die Game Pass-Abonnements seit der deutlichen Preissenkung im April wieder zugenommen haben. Das ist jedoch nur eines der unzähligen Dinge, die sie in ihren drei Monaten im Job erreicht hat (wir haben hier einen aktuellen Artikel darüber, aber sie ist so schnell, dass es schon etwas veraltet wirkt).

Jetzt hat die Analysefirma YouGov, die regelmäßig Umfragen zu so gut wie allem unter der Sonne durchführt, die Stimmung unter Xbox-Spielern eingeschätzt, und wie zu erwarten ist, zeigen sich die Trends in die richtige Richtung. Unter anderem schreiben sie:

"Unter US-Gamern ist der Buzz-Score von XBOX seit Sharmas Übernahme stark gestiegen, von 8,5 Punkten am 20. Februar 2026 auf 20 Punkte am 20. Mai. Der Anstieg verlief nicht ganz linear, aber die Richtung der Entwicklung ist klar. Der Buzz stieg Ende Februar auf zweistellige Werte, blieb im März und April hoch und erreichte am 16. Mai einen Höchststand von 21,8, bevor er bis zum 20. Mai leicht nachging."

Übrigens ist dies nicht die einzige Kennzahl, die Microsoft wahrscheinlich freuen wird, denn der vielleicht noch wichtigere Parameter für die allgemeine Gesundheit der Marke zeigt ebenfalls nach oben.

"Die Verbesserung ist auch in der breiteren Markengesundheit von XBOX sichtbar. Der Indexwert unter US-Gamern stieg von 25,2 am 20. Februar auf 28,3 am 20. Mai. Index ist YouGov BrandIndex zusammengesetztes Maß für die allgemeine Markengesundheit und spiegelt im Durchschnitt sechs Bestandteile wider: Impression, Qualität, Wert, Zufriedenheit, Empfehlung und Reputation."

Am 7. Juni ist es Zeit für das Xbox Games Showcase, bei dem wir mehr von Xbox sehen und sehen können, was sie in naher Zukunft bereithalten. Wir vermuten jedoch, dass die große Frage der Exklusivtitel im Zusammenhang mit diesem Event nicht behandelt wird.