Xbox Games with Gold für März vorgestellt

Die Games with Gold-Titel sind seit ein paar Jahren nicht gerade Schwergewichte, ganz im Gegenteil, aber in den letzten Monaten scheint es zumindest eine leichte Qualitätssteigerung zu geben. All dies gilt auch für März, da wir über Indie-Bemühungen sprechen, die positive Bewertungen erhalten haben, obwohl Spiele, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben und kaum etwas, das Ihre Säfte fließen lässt.

Hier ist, was Xbox Live Gold- und Game Pass Ultimate-Abonnenten im März behaupten können, von denen wir Ihnen besonders empfehlen können, Lamentum zu besuchen:



Trüberbrook: Verfügbar 1. bis 31. März



Sudden Strike 4 (Complete Collection): Verfügbar vom 1. März bis 31. März



Lamentum: Verfügbar vom 16. März bis 15. April