HQ

Gestern gab Sony bekannt , dass die PlayStation Plus Essential-Spiele im April Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure und Tails of Iron sein werden, und jetzt ist Xbox an der Reihe, die "Freebies" des nächsten Monats zu enthüllen.

Microsoft hat angekündigt, dass die folgenden beiden Spiele im April Games with Gold sein werden:



Out of Space den ganzen Monat



Peaky Blinders: Mastermind vom 16. April - 15. Mai



Was denkst du über das Line-Up?