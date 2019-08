Xbox: Games With Gold ab September 2019 angekündigt

Microsoft hat die Games With Gold für den Monat September angekündigt. Abonnenten von Xbox Live Gold können nächsten Monat mit vier weiteren Titeln rechnen, zwei für die Xbox One und zwei für die Xbox 360 (diese beiden Titel sind via Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar).

Xbox One

- Hitman: The Complete First Season (vom 1. bis zum 30 September)

- We Were Here (vom 16. September bis zum 15. Oktober)

Xbox 360

- Earth Defense Force 2025 (vom 1. bis zum 15. September)

- Tekken Tag Tournament 2 (vom 16. bis zum 30. September)