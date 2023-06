Xbox Games Showcase wird wahrscheinlich mehr Gameplay zeigen als das PlayStation Showcase

HQ

Eine der größten Enttäuschungen von Alex, Ben und mir beim PlayStation Showcase im Mai war, dass es aus zu vielen CG- oder Cinematic-Trailern bestand. Es hört sich so an, als würde Microsoft nicht den gleichen Fehler machen.

Aaron Greenberg, der Vizepräsident von Xbox Games Marketing, erklärte Folgendes , als ein Twitter-Nutzer das Thema ansprach, welche Art von Trailern wir am 12. Juni im Xbox Games Showcase sehen werden:

"Keines unserer First-Party-Spiele in der Serie ist ein kompletter CG-Trailer. Alles ist entweder In-Game-Material, In-Engine-Material oder In-Game-Material mit einigen Filmsequenzen. Jeder unserer Trailer wird beschriftet sein, damit es für unsere Fans hoffentlich klar ist."

Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Microsoft vor einigen Jahren auch dafür kritisiert wurde, zu viele CG-Trailer in seinem Sommer-Showcase zu haben, aber es ist immer noch schön, eine Bestätigung zu erhalten. Es wirft jedoch eine Frage auf: Welche Spiele werden Gameplay zeigen und welche werden nur in der Engine sein? Wir wissen bereits, dass Forza Motorsport das Gameplay zeigen wird, und mehr von Senua's Saga: Hellblade II zu sehen, ist eine todsichere Wette. Was ist mit Avowed, Gears 6, Indiana Jones von MachineGames, Fable und anderen Spielen, für die wir bereits CG-Trailer gesehen haben oder die noch nicht angekündigt wurden? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.