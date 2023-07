Xbox Games Showcase war Microsofts meistgesehenes Event aller Zeiten

HQ

Wir sind etwas mehr als einen Monat von der Gamescom in Köln entfernt, die vom 23. bis 27. August stattfindet. Einer der bestätigten Aussteller ist Microsoft, der bei mehreren Gelegenheiten angedeutet hat, dass es für Xbox auf der Veranstaltung "ein besonderes Jahr" sein wird.

Und vielleicht haben wir jetzt eine Ahnung bekommen, warum Microsoft beschlossen hat, sich in diesem Jahr besonders viel Mühe mit der Veranstaltung zu geben, da sie jetzt auf Xbox Wire bestätigt haben, dass das Xbox Games Showcase des letzten Monats mit über 92 Millionen Aufrufen offiziell ihre "meistgesehene Xbox-Show aller Zeiten" ist. Dank des sehr starken Showcase und der anschließenden Starfield Direct konnten die Zuschauerzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 38 % gesteigert werden.

Da die Fans das verwendete Format und das, was gezeigt wurde, zu schätzen schienen, ist es leicht zu verstehen, warum Microsoft mehr davon will, und sie haben auch bestätigt, dass wir uns auf den "größten Stand aller Zeiten" freuen können, den sie je auf der Gamescom hatten.

Microsoft sagt, dass sie "in den nächsten Wochen weitere Neuigkeiten über unsere Präsenz auf der Messe haben werden - bleiben Sie dran", was hoffentlich ein paar Überraschungen bedeutet. Wie üblich wird Gamereactor die Gamescom besuchen und über alles berichten, was auf dem Event passiert, also folgt uns auf jeden Fall.

Was hältst du vom Xbox Game Showcase, das Titel wie Avowed, Fable, Forza Motorsport, Senua's Saga: Hellblade II, Starfield sowie First-Party-Ankündigungen wie Clockwork Revolution und Towerborne (sowie Spiele des dritten Teils wie Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Like a Dragon: Infinite Wealth, Star Wars Outlaws und etwas Persona Liebe umfasste?