Xbox Games Showcase macht vielleicht nicht die gleichen Versprechungen wie im letzten Jahr

HQ

Der Xbox Games Showcase, der für Juni angesetzt ist, verspricht möglicherweise nicht, dass alle Spiele, die auf der Veranstaltung gezeigt werden, innerhalb der nächsten 12 Monate in unseren Händen sein werden.

Laut Jez Corden gibt Microsoft die Idee auf, dass jedes Spiel, das es vorstellt, innerhalb eines 12-Monats-Fensters nach der Veranstaltung veröffentlicht wird. Nach dem letzten Jahr, in dem uns unter anderem Starfield und Hollow Knight: Silksong in einem Jahr "versprochen" wurden, macht es Sinn, dass Xbox keine falschen Garantien mehr abgeben möchte.

Starfield kommt nicht allzu viel später als erwartet heraus und wird Anfang September bei uns sein, aber für Hollow Knight: Silksong und Forza Motorsport haben wir keine Ahnung, wann diese Spiele bei uns sein werden, was bedeutet, dass es sich für Microsoft wie ein hohles Versprechen anfühlte, als es uns sagte, dass alles, was wir sahen, in einem Jahr erscheinen würde.

Werdet ihr am 11. Juni beim Xbox und Starfield Showcase dabei sein?