Xbox Games Showcase endet mit Call of Duty: Black Ops 7 Ankündigung

Es gab viele Gerüchte, die darauf hindeuteten, dass Activision die Black Ops -Formel für 2025 verdoppeln und dort weitermachen würde, wo die Call of Duty: Black Ops 6 von 2024 aufgehört hat. Dies würde zu einem ähnlichen Setup wie 2022 und 2023 führen, als wir zwei aufeinanderfolgende Modern Warfare Spiele zu genießen hatten. Dies hat sich nun bestätigt.

Als letzte Ankündigung für den Showcase und vor The Outer Worlds 2 Direct haben wir Call of Duty: Black Ops 7 getroffen. Abgesehen von einer größtenteils filmischen Enthüllung, die bestätigte, dass Mason und Menendez irgendwie zurückkehren würden, zeigte der Trailer nicht viel anderes von Bedeutung. Sicher, wir wissen, dass es einen futuristischeren Fokus mit VTOL-Flugzeugen, hundeähnlichen Robotern und unsichtbaren Tarnsystemen geben wird, und obendrein bestätigt ein kleiner Blick auf die Untoten, dass Zombies auch zurückkehren wird, aber ansonsten wurden im Trailer keine weiteren offiziellen Informationen präsentiert.

In Anbetracht der Gerüchte über Call of Duty im Jahr 2026, die angeblich von Infinity Ward stammen und wieder eine Modern Warfare -Einstellung bieten, können wir davon ausgehen, dass die jährliche Startroutine beibehalten wird und dass Black Ops 7 wahrscheinlich im Herbst debütieren wird. Es wird jedoch sowohl von Treyarch als auch von Raven Software entwickelt, wird im Sommer ein Gameplay-Blowout erhalten und enthüllt, bevor es schließlich auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheint, und zwar wieder als Game Pass Day One, was bedeutet, dass Abonnenten keine zusätzlichen Cent dafür ausgeben müssen.

In Bezug auf die Handlung und die Geschichte stellt Xbox Wire Folgendes fest: "Wir schreiben das Jahr 2035 und die Welt steht am Rande des Chaos, verwüstet von Konflikten und psychologischer Kriegsführung, die auf die narrativen Ereignisse von Black Ops 2 und Black Ops 6 folgen. Mit modernster Technologie in der Hand muss sich das Black Ops-Team unter der Leitung von David Mason gegen einen manipulativen Feind wehren, der vor allem Angst als Waffe einsetzt.

"Verbünde dich mit Freunden oder spiele alleine in der innovativen Koop-Kampagne, nutze Waffen aus der nahen Zukunft im charakteristischen Multiplayer-Modus voller brandneuer Karten und steige in das nächste verdrehte Kapitel der rundenbasierten Zombies im Herzen des Dunkeläthers hinab."