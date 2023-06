Xbox Games Showcase 2023 Wunschliste

HQ

Avowed, Fable, Everwild, die Liste geht weiter. Die meisten dieser Spiele wurden uns vor Jahren enthüllt, und doch tappen wir immer noch weitgehend im Dunkeln. Wir hören gelegentlich Gerüchte und so weiter, aber beim Xbox Games Showcase 2023 wird sich das hoffentlich ändern.

Genau wie beim Summer Games Fest 2023 stellen wir eine Liste dessen zusammen, was wir hoffen, dass es beim Xbox Games Showcase auftauchen wird und was wir erwarten. Unter den eher gemäßigten Erwartungen werden wir ein paar verrückte Ideen einwerfen, in der Hoffnung, dass wir ein paar echte Überraschungen erleben können, die die Show sprechenswert machen.

Lassen Sie uns zunächst über den Headliner-Act sprechen und ihn aus dem Weg räumen. Starfield bekommt technisch gesehen seine eigene Show, aber da es sich um ein Xbox-Exklusivspiel handelt, wird es am besten als Teil des gesamten Microsoft-Präsentationserlebnisses behandelt. Wir haben hier viel Zeit mit Starfield, viel mehr als letztes Jahr, und hoffentlich wird es mehr sein als nur Todd Howard und seine Kumpels, die Versprechungen darüber machen, was wir im fertigen Produkt sehen werden oder nicht.

Kurz gesagt, es wäre gut, hier einfach viel Gameplay zu sehen. Ein Blick auf Umgebungen, Charaktere, die Geschichten, in denen wir uns verlieren können, und die Galaxie, die wir erkunden können. Es wird bestimmt eine verkleidete Erfahrung sein, aber mit dem Schocker, der sich als Redfall herausstellte, hängt viel zu viel davon ab, dass Starfield ein Erfolg wird, als dass es wie eine Enttäuschung aussehen könnte. Hoffentlich kann Bethesda uns hier viel zu erzählen geben und die letzten Monate des Wartens auf die Veröffentlichung wirklich aufregend und nicht voller Angst machen, dass alles schief gehen könnte.

Abgesehen vom größten Stresstest des Jahres gibt es noch viele weitere große Spiele, von denen wir hoffen, dass sie zumindest im Rahmen des diesjährigen Xbox Games Showcase zu sehen sind. Von den Tiefen der Galaxie in das magische Mysterium der Fantasie vorgedrungen, bleibt Obsidians Avowed für uns immer noch weitgehend ein Rätsel. Es scheint ein interessantes Schwert- und Zauber-Action-RPG zu sein, und da es von Obsidian geleitet wird, können wir nicht anders, als ein wenig aufgeregt zu sein, aber im Fall von Avowed, wie bei den meisten Spielen, über die wir sprechen werden, hat uns Xbox nicht viel gezeigt. Dies sollte sich ändern, damit Xbox ein großes RPG haben kann, auf das wir uns freuen können, wenn Starfield in unseren Händen ist. Ein Veröffentlichungsfenster und sogar ein Hauch von Gameplay würden wirklich ausreichen.

Xbox bleibt immer noch beim Fantasy-Thema und hat kürzlich angedeutet, dass Fable tatsächlich beim Showcase dabei sein wird. Gerüchte über die Entwicklung von Fable waren größtenteils katastrophal, aber es scheint, dass die Dinge in letzter Zeit wieder etwas in Gang gekommen sind. Fable ist ein besonders interessanter Titel, da er im Jahr 2020 enthüllt wurde, und so wird die Arbeit hoffentlich schon eine Weile fortgesetzt, aber da diese Arbeit Berichten zufolge durcheinander geraten ist, werden wir sie möglicherweise für eine Weile nicht sehen, selbst wenn es eine Erinnerung gibt, dass sie am 11. Juni existiert. Phil Spencer hat gesagt, dass Fable vor Elder Scrolls 6 erscheinen wird, aber an diesem Punkt ist das so, als würde man sagen, dass ich tot sein werde, bevor die Sonne explodiert.

Forza Motorsport hat kürzlich seine Cover-Autos enthüllt, und da das Rennspiel dieses Jahr herauskommt, ist es möglich, dass ein Veröffentlichungsdatum zusammen mit etwas Gameplay bestätigt wird, um die Fans bei Laune zu halten. Wir wissen, dass es erscheinen wird, und wenn man bedenkt, dass es sich um eine der wichtigsten Xbox-Veröffentlichungen für dieses Jahr handelt, bleibt nur noch abzuwarten, wie viel wir davon sehen werden.

Senua's Saga: Hellblade II ist etwas, von dem wir definitiv mehr erwarten. Seit der ersten Enthüllung haben wir immer mehr kleine Leckerbissen bei großen Veranstaltungen gesehen, zuletzt in diesem Jahr auf der GDC. Da Xbox einen Tweet gepostet hat, der auf die Veröffentlichung von Senuas Saga in diesem Jahr hinwies, besteht die Möglichkeit, dass wir beim Xbox Games Showcase etwas im Zusammenhang mit einem Veröffentlichungsfenster sehen, um zu klären, wann wir mit dem keltischen Epos von Ninja Theory fortfahren werden.

In dem hoffentlich letzten Spiel, von dem wir inzwischen mehr gehört haben sollten, sollte Rares Everwild beim Xbox Games Showcase erscheinen. Die Tatsache, dass die meisten der bisher aufgeführten Spiele keine Release-Informationen und einen Cinematic-Trailer allein zu ihrem Namen haben, ist für Xbox ziemlich peinlich. Es übt noch mehr Druck auf Starfield aus, ein Spiel, das bereits ein Jahrzehnt Bethesda-Hype hinter sich hat.

Das oben Gesagte enthält weitgehend das, was wir erwarten, aber unter diesen Erwartungen gibt es sicherlich Raum für einige Überraschungen. Es gibt Gerüchte über ein neues Wolfenstein-Spiel, also besteht die Möglichkeit, dass es auftauchen könnte, wenn daran gearbeitet wird. Machine Games arbeitet derzeit an dem Indiana Jones-Spiel, das ebenfalls für 2021 angekündigt wurde, also könnten wir das vielleicht stattdessen oder beides in einer Traumwelt sehen.

Ein weiteres Spiel, das kürzlich angekündigt wurde und von dem wir so gut wie nichts gehört haben, ist Perfect Dark. Nun, nach den Gerüchten, dass das Spiel noch lange nicht bereit für die Veröffentlichung ist, aber wenn Xbox etwas im Ärmel hat, das es uns zum Perfect Dark-Neustart zu zeigen gilt, wäre es sicherlich etwas, über das es sich zu sprechen lohnt, und würde viele Fans überraschen, die beginnen, den Glauben daran zu verlieren, dass es das Licht der Welt erblickt.

Wenn man sich die monumentale Liste der Entwickler ansieht, die Xbox hat, und die IPs, die jetzt unter ihrer Kontrolle stehen, gibt es keinen Grund, warum wir mit unseren Vorhersagen nicht auf den Mond zielen können, also wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, warum nicht auf eine Art neuen Battletoads-Titel hoffen? Es würde sicherlich viele Leute überraschen, und wenn Xbox sich für eine klassische Atmosphäre entscheiden würde, würde sich ein neues Battletoads sicherlich von den anderen Spielen unterscheiden, die auf die grüne Marke kommen.

Killer Instinct ist ein weiteres klassisches Franchise, das eine kleine Beule vertragen könnte. Das letzte Killer Instinct-Spiel wurde unglaublich gut aufgenommen, und warum also nicht versuchen, diese Kampfspiel-Güte auf die Xbox zu bringen? Mit Mortal Kombat 1, Tekken 8 und Street Fighter 6 allein in diesem Jahr ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um einem gestapelten Markt ein weiteres Kampfspiel hinzuzufügen.

Dieser letzte ist wirklich da draußen, aber wenn man bedenkt, dass der Mitbegründer von Obsidian kürzlich erklärt hat, dass er gerne wieder an Fallout arbeiten würde, besteht die geringste Chance, dass da etwas drin sein könnte, und um die 10-jährige Wartezeit, bis Bethesda dazu kommen kann, Fallout 5 ein wenig einfacher zu machen, könnten wir vielleicht sehen, wie Obsidian mit einem weiteren Fallout-Spin-off oder einem New Vegas-Remaster einspringt.

Das Xbox Games Showcase kann einfach nicht noch viel Zeit damit verbringen, sich Projekte anzusehen, die keine Veröffentlichungstermine oder ein richtiges Gameplay haben. Sonys PlayStation Showcase war enttäuschend, aber wir hatten zumindest Spider-Man 2 Gameplay, um zu verhindern, dass es eine komplette Katastrophe wird. Mit dem Standard, der in letzter Zeit von anderen Xbox-Exklusivtiteln gesetzt wurde, können wir Starfield nicht das gleiche Vertrauen schenken, zumindest noch nicht. Wir müssen also dieses Mal mehr beachtliche Leistungen des grünen Teams sehen.