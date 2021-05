Xbox Game Studios möchte euch mit einem neuen Spiel "umhauen"

You're watching Werben

Microsoft hat letzte Woche Statistiken veröffentlicht, die belegen, dass europäische Spieler, die Geld für Online-Mitgliedschaften zahlen, online gerne mit Freunden oder der Familie spielen. Games Radar hat darüber ausführlicher mit Ben Decker gesprochen, dem Chef von Xbox' Gaming-Services.

Dieser Herr nutzte im Interview die Gelegenheit, um einen kleinen Hinweis über eine kommende Überraschung zu platzieren: "Wir haben 23 Studios bei Xbox und Bethesda, die an Halo, Forza, Fallout und neuer IP arbeiten, über die wir noch nicht einmal gesprochen haben. Die wird euch umhauen", glaubt der Manager.

Wir wissen nicht, welcher Entwickler der vielen internen Xbox Game Studios an diesem ominösen Game arbeiten soll, doch eine naheliegende Vermutung unsererseits würde in Richtung The Initiative zeigen. Dieses Team, das bislang noch keine Ergebnisse lieferte, vereint einige vielversprechende Talente unter sich, die hoffentlich in der Lage sind, eine solche Erwartungshaltung zu erfüllen.