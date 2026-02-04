Xbox Game Studios arbeitet an einem Horror- und Sci-Fi-inspirierten Militär-Shooter

HQ

Microsoft scheint mit Forza Horizon 6, Fable, Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved ein arbeitsreiches Jahr vor sich zu haben, aber offensichtlich sind noch viele weitere Projekte in Arbeit, nicht zuletzt solche, die bereits angekündigt wurden. Es scheint, dass eines davon ein etwas anderer Titel sein könnte, nämlich ein militärisch inspiriertes Horrorspiel.

Dies wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter von Xbox Game Studios über sein LinkedIn-Profil enthüllt (danke Tech4Gamers), wo wir unter den Spielen, an denen er beteiligt war, einen "Unangekündigten Sci-Fi/Militär/Horror First-Person-Shooter" finden, an dem er als Senior Narrative Director gearbeitet hat. Es wird als ein Spiel gelistet, an dem er nach Microsoft Flight Simulator (2020 veröffentlicht) gearbeitet hat, sodass es ein relativ neues Spiel zu sein scheint, das nicht mit Gears of War: E-Day verwechselt werden sollte, da es kein First-Person-Spiel ist, während Halo: Campaign Evolved kaum als Horror-thematisiert bezeichnet werden kann.

Wir wissen nicht, wer es entwickelt, aber Studios wie MachineGames, Id Software, Treyarch und The Coalition fallen mir ein. Falls eines davon eine Rolle spielt, erfahren wir, wann oder ob das Spiel tatsächlich angekündigt wird.

Wir können auch hinzufügen, dass dieselbe Person angibt, dass er an einem "Unangekündigten Open-World Fantasy RPG" bei Xbox Game Studios gearbeitet hat. Auch dieses Projekt ist unbekannt, und Studios wie Bethesda, Blizzard, Ninja Theory und Obsidian Entertainment wären alle gut geeignet.

Wir drücken die Daumen, dass eines davon bei einer der vielen Veranstaltungen dieses Sommers präsentiert wird, aber bis dahin müssen wir einfach abwarten.