Xbox Game Pass-Besitzer erhalten starke Spiele im Dezember

HQ

Erst gestern verkündete Xbox, dass Generation Zero ab sofort im Xbox Game Pass enthalten sei und am 14. Dezember auch Aliens: Fireteam Elite dazustoßen würde. Das war jedoch erst der Anfang, denn so wie es aussieht, könnte der Dezember der bisher beste Monat für Xbox Game Pass-Besitzer werden. Natürlich erwarten wir alle bereits die Ankunft des Master Chiefs mit der Halo Infinite Kampagne am 8. Dezember, doch es gibt auch viele weitere spannende Neuzugänge.

Hier ein Überblick aller Titel, die zu dem Abonnement-Dienst dazustoßen:



Anvil (Konsole und PC) - 2. Dezember



Archvale (Cloud, Konsole und PC) - 2. Dezember



Final Fantasy XIII-2 (Konsole und PC) - 2. Dezember



Lawn Mowing Simulator (Cloud, Konsole und PC) - 2. Dezember



Rubber Bandits (Cloud, Konsole und PC) - 2. Dezember



Stardew Valley (Cloud, Konsole und PC) - 2. Dezember



Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Konsole und PC) - 2. Dezember



Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Konsole und PC) - 7. Dezember



Halo Infinite (Cloud, Konsole und PC) - 8. Dezember



One Piece: Pirate Warriors 4 (Cloud, Konsole und PC) - 9. Dezember



Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC) - 14. Dezember



Among Us (Konsole) - 14. Dezember



Natürlich verlassen auch einige wieder die Reihen des Xbox Game Pass. Falls ihr einen der Titel spielen möchtet, dann habt ihr dafür noch bis zum 15. Dezember Zeit. Zusätzlich erhaltet ihr bei einem Kauf einen 20-prozentigen Rabatt, falls ihr das Spiel gerne dauerhaft behalten wollt.