Xbox Game Pass: PC-Beta bekommt tatkräftige Unterstützung

Auf der Xbox One ist der Game Pass eine beliebte Sache. Das Abonnement gewährt zahlenden Kunden jeden Monat Zugriff auf eine Reihe von Top-Titeln, mittlerweile dürfen sogar PC-Spieler daran teilnehmen (allerdings ist das Programm dort erst in der Beta-Phase). Microsoft hat uns kürzlich verraten, auf welche Spiele sich PC-Fans, die für den Service bezahlen, in Kürze freuen dürfen. Dazu gehören The Outer Worlds (Obsidians neues Rollenspiel, das Ende dieses Monats startet), sowie das Indie-Juwel Minit, das Mountainbike-Spiel Lonely Mountains: Downhill, Daedalics Sci-Fi-Abenteuer State of Mind, F1 2018, Saints Row IV und das großartige 4X-Strategiespiel Stellaris. Welches ist euer Highlight?

