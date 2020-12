Xbox Game Pass: PC-Abonnenten warten länger auf Integration von EA Play

You're watching Werben

Im September kündigten Electronic Arts und Microsoft an, dass EAs kostenpflichtiger Online-Service EA Play zum Start der Xbox Series im vergangenen Monat in die teurere Ultimate-Version des Xbox-Game-Passes aufgenommen wird. PC-Spieler haben wenig später erfahren, dass sie ebenfalls vom Abonnement-Verbund profitieren können, sofern sie die monatlichen Kosten von 10 Euro zahlen.

Ursprünglich wurde erwartet, dass die Integration von EA Play in den Xbox Game Pass für PC im Dezember abgeschlossen wird, doch in der ersten Monatshälfte wollte Microsoft bislang nicht darüber sprechen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Umstellung benötigt mehr Zeit. Deshalb haben die beiden Konzerne nun bekanntgegeben, dass PC-Spieler länger warten müssen, bis "die Erfahrung weiter verbessert wird". Uns wurde nur gesagt, dass die Kopplung der Online-Mitgliedschaften irgendwann Anfang nächsten Jahres geschehen soll, was vermutlich Januar bedeutet.