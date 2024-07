Xbox Game Pass nach Preiserhöhung von FTC als "herabgestuftes Produkt" eingestuft

HQ

Xbox und die FTC waren, gelinde gesagt, in letzter Zeit nicht die besten Freunde. Die Regulierungsbehörde in Amerika hat die Übernahme von Activision Blizzard im vergangenen Jahr ins Visier genommen, und obwohl sie ihren Fall zurückgezogen hat, scheint es immer noch, dass viele Augen auf die Xbox gerichtet sind.

In einer neuen Erklärung, die Tom Warren von The Verge vorliegt, hat die FTC die jüngste Änderung der Game Pass-Preise von Xbox als "herabgestuftes Produkt" kritisiert und Game Pass Standard als "herabgestuftes Produkt" bezeichnet. Daraufhin behauptet die FTC, dass die Preiserhöhungen, Entlassungen und Produktverschlechterungen "Kennzeichen eines Unternehmens sind, das nach der Fusion Marktmacht ausübt".

Die FTC ist auch der Ansicht, dass das, was Microsoft und Xbox tun, nicht mit dem übereinstimmt, was versprochen wurde, bevor die Fusion im letzten Jahr abgeschlossen wurde, da nicht ausdrücklich erwähnt wurde, dass die Hinzufügung von Call of Duty mit der Entfernung eines Dienstes und der Hinzufügung eines kleineren Dienstes einhergehen würde.

