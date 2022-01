Xbox Game Pass ist „ein großer Teil" des Erfolgs von Back 4 Blood

HQ

Auf dem letzten Fun & Serious Game Festival hatten wir die Gelegenheit, Lianne Papp von Turtle Rock Studios zu treffen. Die Managerin sprach auf der spanischen Gaming-Messe über ihren Job als Executive Producer, der weniger bekannt ist als die Arbeit von Künstlern und Programmierern, aber oft ebenso viel Einfluss auf das Endprodukt hat. Wir wollten von ihr erfahren, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Microsoft für den Online-Shooter Back 4 Blood war. Das Game hat laut dem Studio über 6 Millionen Spieler und wir vermuten, dass ein nicht unerheblicher Teil davon auf Kunden zurückgeht, die Microsofts Online-Mitgliedschaft Xbox Game Pass bezahlen. Das Game ist Teil dieses Abos.

"Ich denke, die Attraktivität des Game Pass ist etwas, von dem wir profitieren können. Was ich damit meine ist, wenn ihr ein Game-Pass-Abonnent seid, habt ihr plötzlich diese niedrige Zugangsbarriere, um eine Reihe von Spielen auszuprobieren [...]. Jeder, der entweder [ein Fan unserer Spiele] ist oder vielleicht noch nie einen Koop-Zombie-Shooter gespielt hat, konnte es plötzlich ausprobieren und vielleicht findet [ihr] etwas, das euch anspricht. Das war riesig, da man plötzlich den Preis des Spiels nicht mehr [bezahlen] musste, um es zu spielen. Also ich denke, das war ein großer Teil [unseres Erfolgs] und ich freue mich sehr, dass sie es weiterhin nutzen. In diesem Studio lieben wir [die Integration von B4B in den Xbox Game Pass]", schließt sie, ehe sie hinzufügt, dass der Game Pass "wichtig" sei.

Back 4 Blood wurde letztes Jahr mit dem Update 19.1.2 aktualisiert, das es Nutzern erlaubt, sich offline in das Spiel einzuloggen und Fortschritte zu speichern. Die Nutzer können Versorgungspunkte verdienen, ihr Kartendeck bearbeiten und neue Anpassungsoptionen freischalten, fasst Papp zusammen. Wenn sich die Nutzer anschließend wieder mit den Servern verbinden, werden die Fortschritte zusammengelegt, erklärt die Entwicklerin.

Später in diesem Jahr soll der Titel mit einem kostenpflichtigen DLC namens "Tunnels of Terror" erweitert werden. Papp hofft, dass die geplanten spielbaren Charaktere den Fans Freude bereiten werden und sie deutet einige andere Möglichkeiten an, die "das Spiel verbessern" könnten. Gegen Ende des Interviews haben wir Papps Meinung zu It Takes Two festgehalten und mit ihr allgemeiner über Koop-Spiele und -Mechaniken gesprochen.