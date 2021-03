Xbox Game Pass: Im März bekommt das Abo Star Wars: Squadrons und vier Sporttitel spendiert

You're watching Werben

Vor einigen Tagen nannte EA einige Spiele, die sie in nächster Zeit zu ihrem Abo EA Play hinzufügen wollen. Diese Games sind damit gleichzeitig die wesentlichen Neuzugänge, die Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes Xbox Game Pass erhalten. Neben Madden NFL 21 (Konsole) werden Segas Football Manager 2021 (PC und Konsole) und NBA 2K21 (Konsole und Android) noch diese Woche in den Service aufgenommen. Im Laufe des Monats sollen Star Wars: Squadrons und NHL 21 folgen, aber die genauen Termine möchte Microsoft erst in zwei Wochen bekanntgeben. Beachtlich ist zudem, dass einige wichtige Titel Mitte des Monats den Xbox Game Pass verlassen:

Quelle: Xbox Wire.