Xbox Game Pass: Im Mai bezahlen Abonnenten FIFA 21, Final Fantasy 12 und Red Dead Online

Letzte Woche haben wir erfahren, dass EA FIFA 21 Anfang Mai in das eigene Gaming-Abo aufnimmt und diese Nachricht bedeutete stellvertretend, dass sich zahlende Abonnenten vom Xbox Game Pass ebenfalls über das Fußballspiel aus dem letzten Jahr freuen dürfen. Microsoft hat wenige Tage später nun die weiteren Neuzugänge bekanntgegeben, die uns in der ersten Maihälfte erwarten.

In diesem Monat scheinen vor allem JRPG-Fans auf ihre Kosten zu kommen, denn neben Dragon Quest Builders 2 steckt die Neuauflage Final Fantasy X/X-2 HD Remaster im kostenpflichtigen Gaming-Abo. Eine nette Geste ist, dass alle neuen Ergänzungen via Xbox Cloud Gaming auch zum Streaming bereitstehen. Wer entsprechend schnelles WLAN hat, kann auf dedizierte Hardware also weitestgehend verzichten.



Dragon Quest Builders 2 (Konsole und PC) - 4. Mai

FIFA 21 (Konsole und PC) EA Play - 6. Mai

Outlast 2 (Cloud, Konsole und PC) - 6. Mai

Steep (Cloud und Konsole) - 6. Mai

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Konsole und PC) - 13. Mai

Just Cause 4 (Cloud, Konsole und PC) - 13. Mai

Psychonauts (Cloud, Konsole und PC) - 13. Mai

Red Dead Online (Cloud und Konsole) - 13. Mai

Remnant: From the Ashes (PC) - 13. Mai