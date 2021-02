Xbox Game Pass: Im Februar bezahlen Abonnenten Code Vein, Pillars of Eternity 2 und mehr

You're watching Werben

Microsoft hat heute Nachmittag die neuen Ergänzungen des Xbox-Game-Passes bekanntgegeben. Sieben alte Spiele werden in den beiden verbleibenden zehn Tagen des Februars 2021 zum kostenpflichtigen Abonnement hinzugefügt, darunter auch einige gute Games, wie Code Vein, Dirt 5, Elite: Dangerous und Wreckfest:

• Code Vein (PC) - am 18. Februar

• Pillars of Eternity 2: Deadfire (Android und Konsole) - am 18. Februar

• Wreckfest (Android, Konsole und PC) - am 18. Februar

• Killer Queen Black (Android und Konsole) - am 23. Februar

• Dirt 5 (Android, Konsole und PC) - am 25. Februar

• Elite: Dangerous (Konsole) - am 25. Februar

• Superhot: Mind Control Delete (PC) - am 25. Februar

Die folgenden Titel werden den Dienst in der nächsten Woche wieder verlassen. Dirt 4 wird am 24. Februar durch Dirt 5 abgelöst, alle anderen Games verschwinden am 28. Februar.

• Dirt 4 (Konsole) - ab dem 24. Februar nicht länger im Xbox Game Pass erhältlich

• Momodora: Reverie Under the Moonlight (Konsole und PC)

• Mother Russia Bleeds (PC)

• Oxenfree (Konsole und PC)

• The Jackbox Party Pack 4 (Konsole)

• Vambrace: Cold Soul (Konsole und PC)