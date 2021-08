Xbox Game Pass: Hades, Skate und Katamari Damacy Reroll bewegen Abonnenten im August

Microsoft hat die Abonnenten vom Xbox Game Pass darüber informiert, welche Spiele die zahlenden Nutzer in den ersten zwei Wochen des laufenden Monats August 2021 spielen können. Aus der abwechslungsreichen Liste an Titeln wollen wir gesondert nur auf Hades, Skate und Katamari Damacy Reroll verweisen, weil das alles ziemlich coole Titel sind. Beachten solltet ihr außerdem, dass Grand Theft Auto V am 8. August aus dem Dienst scheidet. Die nachfolgenden Spiele stehen Kunden mit einem aktiven Xbox-Game-Pass-Abonnement (Kosten: 10 Euro pro Monat) zum Download zur Verfügung:

Grand Theft Auto V verlässt den Xbox Game Pass wie gesagt bereits am 8. August. Alle folgenden Spiele sind eine Woche länger im Microsoft-Abo erhältlich, bevor sie aus dem Dienst ausscheiden:

Quelle: Xbox Wire.