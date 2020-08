Xbox Game Pass: Für diese neuen Spiele bezahlt ihr im August

Microsoft hat gestern die neuen Ergänzungen des Xbox-Game-Passes bestätigt. Nutzer der Dienstleistung auf Konsolen und PC dürfen ab heute auf eine Reihe neuer Spiele zugreifen. Nächste Woche wird zudem ein weiteres Game in den Service aufgenommen, ehe uns Microsoft in 14 Tagen über die restlichen Titel informiert, die das Abo in der zweiten Monatshälfte bereichern.

Der Xbox Game Pass kostet euch monatlich zehn Euro und bietet dafür Zugriff auf eine sich aktualisierende Bibliothek an Spielen, die ihr auf der Xbox One und im Windows Store spielen könnt. Leider wird das Angebot nicht nur ständig erweitert, viele tolle Titel verlassen das Sortiment auch regelmäßig. Ab dem 14. August sind die folgenden Games nicht länger im Game Pass spielbar:

Weitere Informationen zu diesen Spielen und anderen Game-Pass-Vorteilen findet ihr auf der offiziellen Webseite.