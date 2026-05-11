Xbox Game Pass Essential wurde um neun klassische Titel erweitert

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Für Xbox-Nutzer, die keinen Zugang zu vielen Game Pass-Titeln haben und hauptsächlich nur ein paar Favoriten online spielen möchten, ist Xbox Game Pass Essential die beste und erschwinglichste Option (£6,99/€8,99 pro Monat, obwohl man es günstiger bekommt, wenn man mehrere Monate gleichzeitig kauft).

Aber selbst mit Essentials bekommt man eine ziemlich umfangreiche Sammlung von etwa 60 Spielen, darunter Deep Rock Galactic, Fallout 4 und Stardew Valley. TrueAchievements hat nun festgestellt, dass weitere Spiele zur Liste hinzugefügt wurden (eine offizielle Ankündigung sollte bald folgen, aber wir haben bestätigt, dass dies korrekt ist), nämlich:



Blinx: Der Zeitkehrer



Eiserne Brigade



Jet-Betankung



Kameo: Elemente der Macht



Massiver Kelch



Max: Der Fluch der Brüderlichkeit



Neon Abyss



Perfektes Dunkles Null



Stapeln



Wir empfehlen sehr Rare's Kameo: Elements of Power und Stacking von Double Fine, beide erstklassige Spiele. Für rein akademische Zwecke ist Blinx: The Time Sweeper ebenfalls interessant (ein eher mittelmäßiger Plattformer, aber Blinx wurde von vielen als Microsofts Pendant zu Crash, Mario und Sonic angesehen), ebenso wie Perfect Dark Zero, das das letzte Spiel mit Joanna Dark ist, vielleicht für immer.