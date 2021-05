Xbox Game Pass: Ende Mai 2021 wechseln Conan Exiles, Knockout City und Mechwarrior 5 ein

You're watching Werben

Der halbe Mai ist rum und deshalb versuchen Entwickler in den letzten Tagen vermehrt, Microsofts Xbox-Game-Pass-Rundumschlag mit eigenen Ankündigungen zuvorzukommen. Was zahlende Abonnenten in den kommenden zwei Wochen im Xbox Game Pass erwarten können, wurde gestern Nachmittag offiziell kommuniziert.

Insgesamt 15 Ergänzungen werden aktiven Nutzern via Xbox Cloud Gaming, PC und Xbox auf absehbare Zeit zur Verfügung stehen, gleichzeitig verlassen Ende des Monats sechs Spiele den Dienst. Zu den spannenderen Titeln zählen vielleicht Conan Exiles (das am 27. Mai für die Xbox Series optimiert wird), Knockout City, Mechwarrior 5: Mercenaries und The Wild at Heart. Snowrunner ist ab sofort ebenfalls erhältlich, sowie diese weitere Spiele:



Snowrunner (Cloud, Konsole und PC) - 17. Mai

Peggle 2 (Cloud) - 20. Mai

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud) - 20. Mai

Secret Neighbor (PC) - 20. Mai

The Wild at Heart (Konsole und PC) - 20. Mai

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Konsole und PC) - 21. Mai

Knockout City (Konsole und PC) - 21. Mai

Maneater (Cloud, Konsole und PC) - 25. Mai

Conan Exiles (Cloud und Konsole) - 27. Mai

Fuzion Frenzy (Cloud) - 27. Mai

Joy Ride Turbo (Cloud) - 27. Mai

Mechwarrior 5: Mercenaries (Konsole) - 27. Mai

Slime Rancher (PC) - 27. Mai

Solasta: Crown of the Magister (PC) - 27. Mai

Spellforce 3: Soul Harvest (PC) - 27. Mai



Schließlich muss Microsoft melden, dass diese sechs Spiele ab dem 31. Mai Abonnenten nicht länger im Zuge ihres Abos zur Verfügung stehen werden: