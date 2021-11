Xbox Game Pass: Destiny-2-Spieler verlieren schon im Dezember Zugriff auf Add-Ons

HQ

Die Liste an Spielen, auf die Abonnenten vom Xbox Game Pass (die Mitgliedschaft kostet euch im Monat 10 bis 13 Euro) im Rahmen ihrer monatlichen Zahlung an Microsoft zugreifen dürfen, wächst in der zweiten Novemberhälfte um einige weitere Titel an. Hervorheben möchten wir das grafisch aufwändige Soulslike Mortal Shell und das ulkige Strategiespiel Evil Genius 2, die in den nächsten Wochen verfügbar werden. Leider werden Ende des Monats ein paar gute Spiele aus dem Abo verschwinden, aber darüber informieren wir euch unten gesondert.



Dead Space (via EA Play) (Cloud) - 16. November

Dragon Age: Origins (via EA Play) (Cloud) - 16. November

Next Space Rebels (Cloud, Konsole und PC) - 17. November

Exo One (Cloud, Konsole und PC) - 18. November

Fae Tactics (Cloud, Konsole und PC) - 18. November

My Friend Pedro (Cloud, Konsole und PC) - 18. November

Undungeon (Cloud, Konsole und PC) - 18. November

Deeeer Simulator (Cloud, Konsole und PC) - 23. November

Mortal Shell (Cloud, Konsole und PC) - 23. November

Evil Genius 2: World Domination (Cloud, Konsole und PC) - 30. November



Am 30. November verlieren Xbox-Game-Pass-Abonnenten Zugriff auf die folgenden Spiele und Zusatzinhalte. Diesmal trifft es vor allem Spieler von Destiny 2, die vor dem nächsten, großen Content-Update im Februar die wichtigsten, aktuellen Add-Ons und deren Vorzüge verlieren. Bungie plant, kostenlosen Nutzern des Loot-Shooters den Zugriff zur Forsaken-Kampagne zu gewähren, ehe sie das DLC mit The Witch Queen im Frühjahr 2022 einstellen. Fußball-Fans müssen ebenfalls Einschnitte hinnehmen, aber das betrifft zum Glück nur ältere Installationen laufender Reihen. Schade ist außerdem, dass die PC-Version von VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action verschwindet.



Call of the Sea (Cloud, Konsole und PC)

FIFA 19 (via EA Play) (Konsole und PC)

Football Manager 2021 (PC, Konsole und PC)

Haven (Cloud, Konsole und PC)

Hello Neighbor (Cloud, Konsole und PC)

Morkredd (Cloud, Konsole und PC)

VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

Destiny-2-Add-Ons Beyond Light, Forsaken und Shadowkeep (Cloud und Konsole)



Quelle: Microsoft.