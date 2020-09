Xbox Game Pass: Beta-Phase endet für PC-Spieler bald, Preiserhöhung steht bevor

Bislang war der Microsoft-Dienst "Xbox Games Pass für PC (Beta)" nicht nur ein Zungenbrecher, sondern auch ein Schnäppchen. Zum Preis von 4 Euro im Monat konnten die Abonnenten seit vergangenem Juni über 100 PC-Titel spielen, einige davon waren nagelneu. Nun wurde bekannt, dass sich der Preis des Dienstes in den kommenden Tagen verdoppeln wird, da die Beta-Phase so gut wie abgeschlossen ist.

Wie Eurogamer schreibt, stellt Microsoft das Bezahlmodell am 17. September um. Ihren Informationen zufolge wird das Angebot fortan ca. 8 Euro im Monat kosten, der Preis wird also verdoppelt. Wenn man gegenrechnet, was den Kunden dafür monatlich geboten wird, dann würden die meisten Leute wahrscheinlich nicht widersprechen, dass der Xbox Game Pass weiterhin ein günstiges Unterfangen bleibt - so man es denn nutzt. Übrigens werden bald viele EA-Titel in das Line-Up des Game-Passes übernommen. Darauf dürfen PC-Nutzer dann ebenfalls zugreifen.