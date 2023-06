Xbox Game Pass bekommt 10 neue Indie-Spiele

HQ

Unter den vielen Ankündigungen, die wir in den letzten Tagen von Xbox gesehen haben, enthüllte der Gaming-Riese auch 10 neue Spiele, die in seinen Abonnementdienst aufgenommen werden.

Diese werden alle im folgenden Trailer beschrieben, darunter Another Crab's Treasure, Neon White, Harold Halibut, Sea of Stars und viele mehr.

Die Spiele werden vom ersten Tag an im Game Pass verfügbar sein, wenn sie für Xbox veröffentlicht werden. Das bedeutet, dass sie nicht in einem großen Bundle geliefert werden, da einige Titel wie Another Crab's Treasure noch nicht veröffentlicht sind.

Auf welches Indie-Spiel freust du dich im Xbox Game Pass am meisten?