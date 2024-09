Xbox führt Game Pass Standard ein

HQ

Game Pass wurde erweitert und zusammen mit PC, Core und Ultimate wurde nun eine etwas moderatere Version namens Standard eingeführt. Diese kostet 11,99 Euro pro Monat und bietet Zugang zu "Hunderten von Spielen" sowie die Möglichkeit, online zu spielen und exklusive Rabatte zu nutzen.

Kurz gesagt, genau wie bei Core können Sie nicht an der Markteinführung der Xbox-eigenen großen Spiele am ersten Tag teilnehmen, was eindeutig vielversprechend ist, wenn Sie sich die Liste der verfügbaren Spiele ansehen. Unten sehen Sie alle Titel, die derzeit exklusiv für die teuerste Version von Game Pass sind.



Age of Mythology: Neu erzählte Standard Edition



Ein weiterer Schatz der Krabbe



Gutshof Botanik



Call of Duty: Modern Warfare III - Cross-Gen-Bundle



Kern-Hüter



Geschöpfe von Ava



Diablo IV



Die Verliese von Hinterberg



Eiyuden-Chronik: Hundert Helden



Flintlock: Die Belagerung der Morgendämmerung



Herde



Forza Motorsport Standard Edition



Galacticare



Auf geht's zum Mecha-Ball



Harold Heilbutt



Hauntii



Menschheit



Kunitsu-Gami: Der Weg der Göttin



Lightyear Frontier (Spielvorschau)



Kleine Mieze, Großstadt



Magische Delikatesse



MLB The Show 24 Xbox One



MLB The Show 24 Xbox Series X|S



Neon-Weiß



Octopath Reisender II



Offene Straßen



Zahltag 3



PlateUp!



Robin Hood - Sherwood Builders



Sanfte Hügel: Sushi machen, Freunde finden



Meer der Einsamkeit



Senua's Saga: Hellblade II



Schleim-Rancher 2



SpinnenHeck



Star Trucker



Sternenfeld



Weckt immer noch die Tiefe



Tchia



Der Fall des Golden Idol



Der Aufwickler



Rübenjunge raubt eine Bank aus



Valorant



Sie sind schlecht beim Parken



Was halten Sie von dieser neuen Standard -Stufe, gut oder schlecht?