Xbox führt Abwärtskompatibilität für den PC ein und bringt Klassiker wieder zum Leben

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Sagt was ihr über Xbox wollt, aber das grüne Team hatte immer ein ziemlich gutes Gefühl für Abwärtskompatibilität (zumindest nach dem Xbox-One-Launch-Debakel). Klassische Spiele von der originalen Xbox und 360 sind auf der Konsole weiterhin spielbar, und nun will Xbox sie auch auf dem PC veröffentlichen und damit endlich eine Reihe alter, beliebter Spiele auf eine neue Plattform bringen.

Wie Jason Ronald, VP of Next Generation bei Xbox, in einem neuen Beitrag auf der Xbox Wire-Seite erklärte, beginnt die Abwärtskompatibilität mit nur vier originalen Xbox-Titeln: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Vengeance und Fusion Frenzy. Diese Spiele sind der "Beginn einer umfassenderen Bemühung, Xbox-Spiele aus der Vergangenheit zu bewahren und sie im Laufe der Zeit auf den PC zu bringen", schreibt Ronald und bestätigt, dass weitere Spiele für den PC sowie die ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally über Play Anywhere erscheinen werden.

Jedes der oben genannten Spiele ist bereits auf dem PC erhältlich, aber sie sind auch in einem Game Pass-Abonnement enthalten. Neben der erstmaligen Spielbarkeit auf dem PC verfügen die Spiele auch über einige neue Features, darunter 4x-Auflösungs-Upscaling, VSync-Unterstützung, mehr Anzeigemodi und weitere neue Ergänzungen, die das PC-Erlebnis einzigartiger machen.

Wir wissen nicht, wann wir auf diese Weise mehr Spiele auf dem PC bekommen, aber wenn du um ein Xbox-Klassiker getrauert hast, weil du es nirgendwo auf Steam, GOG oder der Xbox-App findest, könnte sich das bald ändern. Es ist unklar, ob sich Xbox derzeit nur auf originale Xbox-Spiele konzentriert oder ob diese Initiative auch auf die 360 zutrifft. Falls ja, bitte ich um eine Neuauflage von Viva Pinata auf dem PC.