Xbox erwartet Lieferengpässe von Xbox Series bis nächstes Jahr

Viele Spieler auf der ganzen Welt haben letzte Woche ihre Xbox Series erhalten, doch längst nicht alle konnten das Gerät ihrer Wahl in ihrem eigenen Zuhause begrüßen (bei der Playstation 5 wird es diese Woche nicht anders aussehen). Der Grund dafür ist die Nachfrage, die das Angebot bei weitem übersteigt. Laut Microsoft werde dieser Zustand noch mindestens bis zum April anhalten.

"Ich denke wir werden weiterhin Lieferengpässe sehen, wenn wir uns dem Quartal nach dem Winter nähern [...]", sagte der Xbox-Finanzvorstand Tim Stuart während einer Konferenz. "Wenn wir das vierte Quartal [in Microsofts Geschäftsjahr erreichen (sprich den Frühling 2021)], in diesen Vorsommermonaten wird unsere gesamte Lieferkette sicher wieder auf Hochtouren laufen. Erst an diesem Punkt erwarte ich, dass das Nachfrageprofil dem Angebot entspricht. [...] In den nächsten vier [bis] sechs Monaten werden wir die Versorgung ankurbeln. Und dann erwarte ich, dass das Nachfrageprofil vollständig erfüllt werden kann, was wirklich, wirklich großartig sein wird."

Der Xbox-Chef Phil Spencer nahm am Wochenende an der Glitchcon auf Twitch teil und ging seinerseits auf das Thema der Nachfrage ein:

"Wir brauchen mehr Konsolen. Die erste Anfrage, die ich immer wieder bekomme, lautet: 'Es ist so schwer, die Konsolen jetzt schon zu bekommen', und dafür muss ich mich wirklich entschuldigen. Wir fertigen [die Xbox Series] jetzt schon fast zwei Monate lang an und versuchen natürlich, so viele wie möglich in die Läden zu bringen. Aber die Nachfrage ist einfach so hoch."

Quelle: Seeking Alpha