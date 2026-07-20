Xbox erklärt, dass weder Einzelspieler- noch Mehrspieler-Spiele strengen Exklusivitätsregeln unterliegen

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Obwohl die Hinweise und Gerüchte schon lange vor der Xbox Games Showcase im letzten Monat kursierten, waren viele dennoch überrascht von der Ankündigung, dass Clockwork Revolution und Gears of War: E-Day Konsolenexklusive für Xbox sein würden. Dies geschah, nachdem das Unternehmen sich offensichtlich schon länger auf Multiplattform-Releases konzentriert hatte und erwartet wurde, diese Strategie weiter auszubauen.

In Interviews und Pressemitteilungen nach dieser Ankündigung wurde angekündigt, dass es in Zukunft weitere Exklusivtitel geben wird, und ein viel diskutierter Bericht deutete darauf hin, dass es sich hauptsächlich um Einzelspieler-Spiele handelt, die wahrscheinlich exklusiv werden. Aber vielleicht ist das nichts, was in Stein gemeißelt ist. Chief Strategy Officer Matthew Ball sagte gegenüber GamesRadar, dass Xbox-Chefin Asha Sharma Exklusivtitel für notwendig hält, damit Menschen Xbox kaufen:

"Asha ist der Meinung, dass man, um eine Plattform zu bauen, exklusive Dienste und Software haben muss – in diesem Fall Spiele. Und um unsere Plattform wieder zu einem stetigen Wachstum zu bringen, brauchen wir eine zuverlässige Pipeline exklusiver Spiele."

Für diejenigen, die hoffen, dass alle Mehrspieler-Spiele ab jetzt plattformübergreifend sein werden, ist das nichts, wofür er sich festlegt; vielmehr scheint es sich in erster Linie um "große Live-Service-Spiele" zu drehen. Andererseits gibt es keine Garantie, dass alle Einzelspieler-Spiele exklusiv sein werden, auch wenn das eine gute Faustregel ist:

"Ich würde mich nicht zu sehr auf Einzelspieler fixieren. Ich denke, das ist eine gute Faustregel, aber es ist sicherlich nichts, was in Stein gemeißelt ist."

Das Team wird versuchen, den Fans klarzumachen, was der Plan für die Zukunft ist, aber kurz gesagt klingt es so, als würde es größtenteils von Fall zu Fall abhängen, wobei Mehrspieler-Spiele definitiv exklusiv sein könnten, während Einzelspieler-Spiele auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden könnten.