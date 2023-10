Xbox erhält eine goldene Controller-Option

HQ

Man kann nie zu viele Controller haben, da man nie weiß, wann Freunde für einen Multiplayer vorbeischauen. Außerdem gibt es nur wenige Dinge, die das Gefühl übertreffen, einen brandneuen Controller einzufahren. Aber seien wir ehrlich, es macht mehr Spaß, sie zu kaufen, wenn sie auch noch gut aussehen, und hier kommt Gold Shadow Special Edition Controller ins Spiel.

Microsoft hat jetzt eine weitere Farbe für seine Controller angekündigt und diese ist etwas Besonderes. Wie der Name schon sagt, ist es golden und hat ein "Gold-zu-Schwarz-Metallic-Finish" sowie "gummierte Seitengriffe mit Rautenmuster". Es wird am 17. Oktober veröffentlicht, aber Sie können sie ab sofort vorbestellen, wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie Ihr goldenes Nugget so schnell wie möglich erhalten.

Sie können sich ein kurzes Präsentationsvideo im Instagram-Post unten ansehen, und wir haben auch drei Bilder zu bieten.