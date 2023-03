Xbox enthüllt die größten Neuigkeiten des Jahres 2023 im Juni-Showcase

HQ

Die lang erwartete Starfield-Verzögerung wurde heute endlich bestätigt und beinhaltete die Tatsache, dass das mit Spannung erwartete Spiel der Entwickler von The Elder Scrolls V: Skyrim am 11. Juni einen eigenen Direct-Stream erhalten wird. Es stellt sich heraus, dass dies bei weitem nicht die einzige wirklich aufregende Show ist, auf die wir uns an diesem Tag freuen können.

Denn Microsoft hat die Gelegenheit genutzt, anzukündigen , dass der zuvor angeteasste Xbox Games Showcase ebenfalls am 11. Juni stattfinden wird. In der Tat wird es direkt vor dem sein, der sich ausschließlich auf Starfield konzentriert, also werden wir an diesem Tag viel Spaß haben. Vor allem, weil dies viel Platz für andere Spiele im Showcase lässt, was hoffentlich bedeutet, dass wir Avowed, Senuas Saga: Hellblade II, Forza Motorsport und andere Xbox Game Studios-Spiele (+ Titel von Drittanbietern) sehen werden, die voraussichtlich in den 12 Monaten nach der Show erscheinen werden.

Was erhoffen Sie sich von der Xbox-Sommerpräsentation?