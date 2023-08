Xbox entfernt die Game Pass-Aktion für 1 £ für eine Woche Starfield

HQ

Starfield steht vor der Tür und die ersten mutigen Seelen, die sich für Abenteuer in Bethesdas epischem Einzelspieler-Abenteuer in den Weltraum begeben, werden diesen Freitag starten, wenn der Early Access für diejenigen beginnt, die die Premium und Collector's Edition gekauft haben. Für den Rest von uns müssen wir noch bis zum 6. September warten, wenn der Rest der Schiffe aus dem Sternenhafen entlassen wird. Aber Microsoft hat eine Entscheidung getroffen, die zwar verständlich ist, aber in den kommenden Tagen sicherlich einige Augenbrauen hochziehen wird: die Game Pass-Aktion für einen Euro nur wenige Tage vor dem Start von Starfield zu entfernen.

Wir wissen, dass viele Spieler gehofft haben, diese Aktion zu nutzen, um 14 Tage Sternenreisen zu einem unschlagbaren Preis zu genießen, aber Microsoft hat dieses Angebot überraschend entfernt, und jetzt muss jeder, der ein Abonnement möchte, dies zu den üblichen Preisen des Dienstes tun: 12,99 £ pro Monat für Game Pass Ultimate, 7,99 £ für Game Pass auf PC und 8,99 £ für Xbox Game Pass. Es ist keine so große Sache, und selbst diejenigen mit einer Xbox-Serie und einem leistungsstarken PC können das Spiel zwischen den beiden austauschen, da es Xbox Play Anywhere bietet. Denke daran, dass du zusätzlich zu Starfield und dem bereits verfügbaren Katalog Zugriff auf die Modi EA Play auf PC und Ultimate hast.

Bist du bereit, Starfield zu spielen?