Xbox Developer Direct für den 23. Januar

Viele fragten sich, ob wir diesen Monat wieder einen Xbox Developer Direct Showcase sehen würden, der alle an die Übertragung anknüpfte, die im letzten Januar stattfand und Einblicke in Indiana Jones and the Great Circle, Senua's Saga: Hellblade II, Avowed, Ara: History Untold und Visions of Mana gewährte. Es stellt sich heraus, dass dies auf jeden Fall wieder passieren wird.

Es wurde über Xbox Wire bestätigt, dass am 23. Januar ein Developer Direct stattfinden wird, und darin können wir uns auf tiefere Einblicke in vier Spiele freuen. Insbesondere wissen wir, dass Doom: The Dark Ages, South of Midnight und Clair Obscur: Expedition 33 vorhanden sein werden, aber Xbox merkt auch an, dass ein viertes und unangekündigtes Projekt auch etwas Liebe erfahren wird.

Der Developer Direct findet am 23. Januar um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ statt, und wieder einmal wird uns gesagt, dass alles, was gezeigt wird, "in diesem Jahr" für Xbox Series X/S, PC und Game Pass erscheinen wird.