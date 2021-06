Xbox deutet „lange und umfangreiche Pläne" zum Thema Cloud-Gaming an

Microsoft hat während einer Pressekonferenz im Vorfeld der E3 die eigenen Bemühungen im Bereich Cloud-basierte Technologien unterstrichen. Der Dienst xCloud steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber das Unternehmen hat in naher Zukunft große Pläne, damit Benutzer auf der ganzen Welt die neuesten AAA-Titel unabhängig vom verwendeten Gerät spielen können.

Während der Präsentation veranschaulichte Kareem Choudhry, CVP für die Abteilung Cloud-Gaming bei Microsoft, die "lange und umfassende Roadmap", die das Unternehmen für den eigenen Cloud-Service im Jahr 2021 plane. Der Manager gab bekannt, dass Cloud-Gaming für Game-Pass-Ultimate-Abonnenten bald in Australien, Mexiko, Brasilien und Japan verfügbar sein wird. Darüber hinaus soll xCloud noch in diesem Jahr in die Xbox-App auf dem PC integriert werden. Davon werden auch Konsolenspieler profitieren, etwa indem sie bereits auf Anwendungen zugreifen können, noch ehe der Download beendet ist.

Anschließend wurde erwähnt, dass die Browser-Tests von xCloud in den kommenden Wochen das Beta-Stadium verlassen und anschließend für alle Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder in unterstützten Märkten verfügbar sein werden. Kareem unterstrich, dass die zahlenden Abonnenten dadurch "auf einer Reihe von Geräten, sogar auf iPhones, nur noch einen Klick von der Xbox entfernt" wären. Freut ihr euch darauf, Spiele auf einem Smartphone oder im Browser zu spielen?