Xbox-Creator: "Dieses Narrativ, mächtiger zu sein, ist heute nicht mehr hilfreich"

Obwohl er schon lange nicht mehr bei Microsoft ist, gilt Seamus Blackley weithin als der Schöpfer der ursprünglichen Xbox, und er ist nach wie vor leidenschaftlich an seiner Kreation interessiert. In Interviews und in den sozialen Medien teilt er oft seine Gedanken zu dem Thema.

Nur wenigen ist der disruptive Strategiewandel entgangen, den Microsoft in letzter Zeit verfolgt und seine Spiele in allen Formaten veröffentlicht hat. Allerdings wird man auch in Zukunft eine neue Xbox-Konsole auf den Markt bringen (und zwar eine tragbare), die laut Xbox-Chefin Sarah Bond "den größten technischen Sprung bieten soll, den man je in einer Hardware-Generation gesehen hat".

Blackley lässt sich davon aber überhaupt nicht beeindrucken und sagt, dass die Leistung die Gamer nicht mehr anzieht. Im Gespräch mit VideoGamer erklärt er seine Position und sagt, dass die Leistung damals wichtiger war, als es sich noch um eine ziemlich primitive Technologie handelte:

"Es war einfach so, dass es eine Geschichte war, die wirklich funktionierte und die damals relevant war, weil wir uns noch in der Anfangsphase der Grafik befanden. Es war entscheidend, diesen Schlag bei den Warenkosten der Zahnräder zu verkraften, sowohl vom Standpunkt der Story als auch von der Positionierung von uns im Vergleich zu den anderen Konsolen, die von diesen riesigen japanischen Hardware-Unternehmen kamen, die diese Dinge offensichtlich kostenlos produzierten und all diesen Profit daraus machten... Wir waren ein westliches Unternehmen und sagten: 'Okay, wir werden Geld damit verlieren, um sie super leistungsfähig zu machen' und gingen eine Wette darauf ein, dass die Spiele großartig sind."

Die damals leistungsstärkste Hardware bedeutete große Unterschiede zwischen den Formaten, da Halo: Combat Evolved nicht auf einer Dreamcast oder PlayStation 2 laufen konnte. Heute laufen auf der Xbox Series S und der PlayStation 5 Pro die gleichen Spiele, und die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Bildrate und Auflösung. Das zwingt niemanden dazu, sich für eine bestimmte Konsole zu entscheiden, sagt Blackley, der hinzufügt, dass er die Dinge mit der Xbox anders machen wollte - obwohl er zugibt, dass dies keine Garantie dafür ist, dass es besser gewesen wäre:

"[Der Stärkste zu sein] war auch wichtig, um die Jungs in die Zukunft zu bringen. Und dann, weißt du, wie sie diese Marke und die Geschichte in die Zukunft gemanagt haben, ist nicht meine verdammte Schuld, und es ist nicht, weißt du, ich hätte die Dinge nicht auf die gleiche Weise gemacht, ich weiß nicht, ob es mehr oder weniger erfolgreich gewesen wäre, aber ich denke auf jeden Fall, dass dieses Narrativ, mächtiger zu sein, heute nicht mehr hilfreich ist."

Blackley sieht die Switch auch als Beweis dafür, dass er Recht hat, dass Leistung keine Hardware verkauft, während exklusive Spiele dies tun. Was denkst du, wird eine hyper-leistungsstarke Xbox ausreichen, um Käufer anzuziehen, oder spielt dieser Aspekt keine Rolle mehr?